New Zealand og Australia etablerer «reiseboble»

utenriks

Begge de to landene har innført strenge koronatiltak og stengt grensa for innreise fra andre land, men har gjort unntak for egne statsborgere og fastboende. Nå etablerer de en såkalt reiseboble der de kan besøke hverandre uten å måtte gå i karantene.

– Dette markerer starten på et nytt kapittel i vår kamp mot covid-19 og veien tilbake til det normale, sier Ardern.

New Zealand har rundt 5 millioner innbyggere, men har til nå bare registrert 2.524 smittetilfeller og 26 koronarelaterte dødsfall.

Australia har drøyt 25 millioner innbyggere og har registrert 29.364 smittetilfeller og 909 dødsfall.

(©NTB)