Merkel positiv til kortvarig streng nedstenging

Støtten bekreftes av Angela Merkels talskvinne som også sier presset mot landets helsevesen er økende.

Tyskland har vært nedstengt i en eller annen form siden november, men har de siste ukene strevd med å få kontroll over smitten. Merkels partileder Armin Laschet leder delstaten Nordrhein-Westfalen og er blant dem som har tatt til orde for en «overgangsnedstenging» i påvente av at flere blir vaksinert.

I mars ble statsministeren og delstatslederne enige om strenge nasjonale regler, men til syvende og sist er det delstatene som bestemmer. Flere av dem har ikke innført de strenge tiltakene.

Merkel møter delstatslederne igjen mandag.

