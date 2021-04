G20-ministre lover mer penger til IMF

utenriks

I en felles uttalelse fra G20-landene heter det at tilskuddet skal gi økt hjelp til de fattigste av de koronarammede landene.

Forslaget fikk momentum etter at president Joe Bidens regjering stilte seg bak det tidligere i år. Det krever fortsatt godkjenning i IMFs styre og deretter tilskudd fra medlemslandene.

Finansministrene diskutere onsdag veien ut av koronakrisen i et videomøte. De ble også enige om en seks måneder lang utsettelse av tilbakebetalingen av gjeld fra verdens 73 fattigste land. Det er en videreføring av betalingsutsettelsen som ble innført i fjor, og den gjelder nå ut året.

Samtidig ga landene også støtte til Biden-regjeringens forslag om en global minstesats for selskapsskatt for å unngå at amerikanske selskaper flytter virksomhet til andre land med lavere skatt.

Forslaget om en internasjonal minstesats støttes også av EU, Tyskland, Frankrike og IMF, og G20 sier medlemslandene håper å enes om dette i løpet av første halvår.

Det internasjonale pengefondet mener økt skatt for selskaper og rike personer kan bidra til å finansiere tiltak for å sikre økonomisk vekst etter koronakrisen.

