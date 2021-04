Hastesamtaler etter nye opptøyer i Nord-Irland

utenriks

Vest i Belfast ble en buss bombardert med bensinbomber og tok fyr, ifølge den nordirske politistyrken (PSNI).

Det var bare én av flere hendelser onsdag kveld i gaten som knytter sammen katolske Falls Road og den protestantiske nabogata Shankill Road.

Ifølge politiet har til sammen 48 betjenter blitt skadd i opptøyene. Ifølge AFP oppsto det flere branner langs enn «fredslinje» – vegger som separerer pro-irske nasjonalistsamfunn og probritiske unionister – da folk kastet bensinbomber over veggen.

Økt spenning

Spenningsnivået har økt i Nord-Irland den siste tiden på grunn av tollkontrollen mellom Storbritannia og Nord-Irland som er innført etter brexit fordi Nord-Irland fortsatt er med i EUs indre marked.

Det bidro også til manges irritasjon at Sinn Fein-topper deltok i en begravelse der det var 2.000 sørgende til stede, i strid med koronatiltakene.

Steiner er blitt kastet mot politiet, biler er stukket i brann, og onsdag kveld ble en pressefotograf på jobb overfalt.

Fordømmelse og bekymring

– Jeg er dypt bekymret for de voldelige scenene som utspiller seg i Nord-Irland, spesielt angrepene på PSNI som beskytter folk og næringsliv, angrepet på en bussjåfør og overfallet av en journalist, tvitrer Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Dette må løses med dialog og ikke med vold eller kriminalitet, skriver han videre.

Også Irlands statsminister Micheál Martin fordømmer opptøyene.

– Den eneste veien framover er gjennom fredelige og demokratiske virkemidler. Det er på tide at de to regjeringene og ledere på alle sider samarbeider for å dempe spenningsnivået og gjenopprette roen, sier han.

(©NTB)