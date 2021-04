Helsekommissær: EU må tale med én stemme i AstraZeneca-saken

utenriks

– Erfaringen med AstraZeneca viser at vårt farmasøytiske kontrollsystem fungerer, men det er viktig med en koordinert innsats i hele EU, skriver Kyriakides på Twitter.

Onsdag bekreftet EUs legemiddelverk EMA at det er en mulig forbindelse mellom AstraZenecas vaksine og sjeldne blodpropper.

Blodpropper og et lavt antall blodplater bør dermed føres opp som en svært sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen, mener EMA, som likevel anbefaler fortsatt bruk.

Italia og Spania bestemte seg onsdag for å gi vaksinen kun til personer over 60 år, mens Belgia har satt grensen på 55 år. Fra før har Frankrike og Tyskland begrenset bruken til folk over henholdsvis 55 og 60 år.

– Vi må tale med én stemme i hele EU for å øke folks tillit til vaksinasjonene, tvitret hun i forkant av et møte mellom EUs helseministre.

