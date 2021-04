Tyskland vurderer å kjøpe Sputnik V-vaksinen

utenriks

– EU-kommisjonen sa i går at den ikke vil tegne kontrakter, slik den gjør med andre produsenter, som for eksempel Biontech. Så på Tysklands vegne fortalte jeg møtet mellom EUs helseministre at vi vil holde bilaterale samtaler med Russland, sa Tysklands helseminister Jens Spahn til kringkasteren WDR torsdag.

Delstaten Bayern har allerede tegnet avtale om kjøp av Sputnik V om den blir godkjent. Ifølge delstatsminister Markus Söder er Bayern sikret 2,5 millioner ekstra doser gjennom avtalen.

Den russiske vaksinen er til løpende vurdering hos EMA.

