EUs legemiddeltilsyn ser på ny mulig AstraZeneca-bivirkning

Det er meldt om fem tilfeller av den sjeldne tilstanden, som innebærer at væske lekker fra blodårene, opplyser EMA i en pressemelding. Syndromet fører til at vev sveller opp og blodtrykket faller.

Det er foreløpig ikke klart om det er noen årsakssammenheng mellom vaksinering og de innrapporterte tilfellene av kapillært lekkasjesyndrom, skriver EMA.

Sikkerhetskomiteen PRAC skal evaluere alle tilgjengelige data for å se om en årsakssammenheng kan bekreftes eller ikke. Dersom en slik sammenheng bekreftes eller anses for å være sannsynlig, vil det kreve tiltak for å minimere risikoen, noe som vanligvis skjer ved at pakningsvedlegget og produktbeskrivelsen oppdateres.

EMA vil komme tilbake med mer informasjon når PRACs vurdering er klar, skriver tilsynet.

– Vi har foreløpig ikke fått meldinger om dette i Norge, men vi vil selvsagt være ekstra oppmerksomme på dette fremover. Det er foreløpig ikke klart om disse tilfellene kan kobles til vaksinen. Det er det EMA skal undersøke nå, sier David Benee Olsen, lege og seniorrådgiver i Legemiddelverket, til NTB.

