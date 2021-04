En av fem fullvaksinert i USA

utenriks

Til nå har 112 millioner av USAs 330 millioner innbyggere fått én dose av en koronavaksine. Det utgjør en tredel av folket siden vaksineringen startet i midten av desember.

Totalt er nærmere 175 millioner doser satt. USA bruker vaksinene fra Moderna og Pfizer/Biontech, som krever to doser, og Johnson & Johnson-vaksinen, som det kun trengs én dose av.

Pfizer/Biontech-vaksinen er godkjent for bruk for personer over 16 år, mens de andre vaksinene brukes på personer over 18 år.

USAs president Joe Biden har lovet at landets voksne befolkning skal være vaksinert innen utgangen av mai.

(©NTB)