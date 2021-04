Millioner av jobber har gått tapt i Latin-Amerika under pandemien

utenriks

Den gjennomsnittlige sysselsettingen har falt fra 57,4 til 51,7 prosent i regionen, som har rundt 650 millioner innbyggere. Samtidig har arbeidsledigheten økt fra 8,3 prosent til 10,6 prosent det siste året opplyser ILO.

FN-organet sier nye smittebølger og treghet i vaksineutrullingen skaper usikkerhet rundt gjenreisingen av økonomien. Samtidig påpeker ILO at flere enn noen gang gikk ut av arbeidsstyrken i fjor, og at ledighetstallene dermed ikke gir et komplett bilde av situasjonen.

Dersom millioner av dem som forlot arbeidsstyrken i fjor, forsøker å komme tilbake til arbeidslivet, kan det føre til betydelig økning i arbeidsledigheten i 2021, sier ILO-ekspert Roxana Maurizio.

De høye smittetallene i Amerika, særlig i Sør-Amerika, gir grunn til bekymring, sier direktør Carissa Etienne i Den panamerikanske helseorganisasjonen Paho. Over halvparten av verdens koronarelaterte dødsfall forrige uke ble registrert i Amerika, sier hun. USA og Brasil topper dødsstatistikken i verden i forbindelse med pandemien.

(©NTB)