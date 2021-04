Orbán vil vaksinere sju millioner innen juni

utenriks

Fire millioner har så langt har satt seg på liste for å få vaksinen.

– Det er ikke nok, og vi har bedt kjendiser delta i en kampanje for å overbevise folk til å ta sprøyten, sier Viktor Orbán i sitt fast fredagsintervju med radiostasjonen Kossuth. Han sier landet vil nå tre millioner vaksinerte «veldig snart» og fire millioner tidlig i mai.

– Tidlig i juni vil vi være i stand til å vaksinere sju millioner av den voksne befolkningen på åtte millioner, sier statsministeren.

I intervjuet sier han også at den britiske virusvarianten er mer aggressiv og at tiltakene som for et år siden var nok til å dempe smittespredningen, ikke lenger er nok.

Vaksinene er den eneste måten å ta knekken på dette viruset på, sier Orbán.

