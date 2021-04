Tyskland vil stramme inn de nasjonale koronareglene

utenriks

– Tyskland er midt i den tredje bølgen, så den føderale regjeringen og delstatene er enige om et lovtillegg. Målet er å skape helhetlige regler for hele landet, sier talsperson Ulrike Demmer. Hun sier forslaget, som gir regjeringen mer makt, skal legges fram på et regjeringsmøte tirsdag.

Smitteverntiltak bestemmes normalt av de tyske delstatene, men Merkel har nylig sagt at hun støtter opp om dem som har bedt om en kort nasjonal nedstenging med strengere restriksjoner for å få bukt med den økende smitten.

Enigheten som ble kunngjort fredag, går ut på å finne ut hvilke restriksjoner som skal innføres i områder der det er mer enn 100 nye registrerte smittetilfeller per 100.000 innbyggere over en sjudagersperiode.

Tirsdag

Merkels regjering skal behandle forslaget tirsdag i uken som kommer, opplyser Demmer.

De nåværende koronatiltakene er besluttet i samarbeid med føderale myndigheter i Berlin og dermed i teorien implementert av føderale myndigheter.

Men Tyskland er et svært desentralisert land der de 16 delstatsregjeringene har omfattende makt til å innføre og fjerne restriksjoner. Regionale og nasjonale ledere er splittet i synet på bruken av restriksjoner.

Nødbrems

Nylig klaget Merkel over det hun oppfattet som at noen delstater hadde gått tilbake på tidligere inngått enighet om restriksjoner på steder der smittepresset øker.

En lovendring som nå skal behandles, kan bidra til å innføre det Demmer kaller en nasjonal nødbrems.

– Den løsningen vi har kommet fram til, er nødvendig fordi nødbremsen ble brukt på svært ulike måter, sier Demmer.

(©NTB)