Norge ber sikkerhetsrådet vurdere sanksjoner og våpenembargo mot Myanmar

FNs sikkerhetsråd har behandlet Myanmar-krisen flere ganger, men ikke innført sanksjoner. Under fredagens møte ba Norge rådet vurdere tiltak som økonomiske sanksjoner og en våpenembargo, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en epost til NTB.

– Vi understreket at et samlet sikkerhetsråd må sende en tydelig beskjed til militærjuntaen om at vi krever at de stanser de brutale overgrepene mot sin egen befolkning, sier Søreide.

– Det kan være målrettede sanksjoner mot militæret og deres økonomiske aktiviteter, og en mulig våpenembargo. Militærjuntaen må holdes ansvarlig for sine handlinger, og straffrihet vil ikke bli akseptert, sier utenriksministeren.

Norge har allerede sluttet seg til EUs sanksjoner mot militærjuntaen

Fikk høre om drap og overgrep

Fredagens møte i sikkerhetsrådet var et såkalt Arria-møte, et uformelt, men likevel strengt regulert møte et medlemsland kan kreve avholdt. Det skiller seg fra vanlige møter i sikkerhetsrådet ved at det er initiativtakeren, i dette tilfellet Storbritannia, som leder møtet.

I møtet vitnet representanter fra Myanmars demokratisk valgte parlament, International Crisis Group og Myanmars FN-ambassadør om forholdene i landet etter militærkuppet i februar.

– Sikkerhetsrådet har i dag hørt sterke beretninger om drap, vold og overgrep begått av militære og sikkerhetsstyrker, sier Søreide.

Hun sier at Norge i sitt innlegg ga tydelig støtte til de demokratiske kreftene i Myanmar, og den fredelige opposisjonen til militærregimet.

– Vi gjentok kravet om at demokratisk valgte representanter og andre som er fengslet etter militærkuppet må løslates. Vi fordømte de systematiske overgrepene mot sivilbefolkningen og uttrykte særlig bekymring for situasjonen for kvinner, ungdom og barn, sier Søreide.

Over 500 drept

Ifølge menneskerettsorganisasjonen AAPP i Myanmar er 598 sivile drept og 2.850 pågrepet siden kuppet 1. februar. Nærmere 50 av de drepte var mindreårige.

Zaw Min Tu, en talsperson for militærjuntaen, har gitt det han kaller opprørske demonstranter skylda for de mange drapene.

– Det vil bli dødsfall når opptøyene slås ned på, men vi skyter ikke rundt uten disiplin, sier han.

