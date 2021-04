«Uhell» ved iransk atomanlegg med nye sentrifuger

utenriks

Talsmannen for Irans sivile atomprogram, Behrouz Kamalvandi, sier søndag at ulykken skjedde i anleggets elektrisitetsnettverk.

Det iranske nyhetsbyrået Fars siterer ham på at uhellet verken førte til personskader eller ødeleggelser, og at det heller ikke har ført til forurensende utslipp.

Det er ikke kommet detaljer om hva uhellet gikk ut på, men Kamalvandi sier at hendelsen er under etterforskning, og at det kommer flere opplysninger senere.

Natanz-anlegget brukes til å anrike uran, og lørdag opplyste president Hassan Rouhani i en TV-tale at Iran starter opp flere avanserte sentrifuger for å anrike mer uran ved anlegget.

Dette er nok et brudd på bestemmelsene i den internasjonale atomavtalen i kjølvannet av at USA trakk seg fra avtalen og innførte harde sanksjoner mot landet.

Mystisk eksplosjon i fjor

I juli i fjor førte en mystisk eksplosjon til skader på atomanleggets avanserte sentrifugeanlegg. Iran sa senere at eksplosjonen skyldtes sabotasje eller terrorisme, men de har ikke offentliggjort hvem de mener står bak eller detaljer om hva som forårsaket eksplosjonen.

Det nye utstyret på Natanz-anlegget som ble innviet lørdag, innebærer at Iran kan anrike uran raskere, i større mengder og til nivåer som bryter med atomavtalen.

Nye forhandlinger

Tirsdag ble det innledet nye forhandlinger i Wien i et forsøk på å få USA til igjen å slutte seg til avtalen.

Russland, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU har de siste tre årene forsøkt å holde liv i avtalen. Men de har ikke kunnet hindre effektene av USAs sanksjoner og heller ikke at Iran har begynt en opptrapping av sitt atomprogram, som landet insisterer på har kun fredelige og sivile formål.

Da atomavtalen ble inngått i 2015, gikk Iran med på strenge restriksjoner og omfattende inspeksjoner i bytte mot at FN-sanksjonene mot landet ble opphevet.

Hardt presset økonomi

Det var i 2018 at Trump-administrasjonen trakk USA fra avtalen. Sanksjonene som deretter ble innført, har rammet iransk økonomi svært hardt og satt en effektiv stopper for landets viktige oljeeksport, samtidig som vestlige selskaper har forlatt landet.

Iran har allerede iverksatt anriking til en grad på 20 prosent, mens avtalen setter en maksgrense på 3,67 prosent, som er nok til at uranet kan brukes i atomkraftverk.

For å lage atombomber trengs en anrikingsgrad på minst 85 prosent.

(©NTB)