Rundt 70 drept i kamper i Jemen

Kampene raste søndag på tre fronter i den strategisk viktige provinsen, opplyser militære kilder som støtter regjeringssiden.

Houthi-opprørerne, som i flere år har kontrollert hovedstaden Sana, forsøker å ta kontroll over Maarib. Greier de det, vil det være et stort nederlag for den internasjonalt anerkjente regjeringen, som mister det siste området de kontrollerer nord i landet.

Lørdag ble det meldt at 53 personer var drept i løpet av 24 timer.

Jemens regjering støttes av Saudi-Arabia og er basert i Aden sør i landet, mens houthiene kontrollerer store områder i nord.

