USAs forsvarsminister besøker Israel

utenriks

Austin er den første fra Biden-administrasjonen som besøker Israel.

Under møtet med den israelske forsvarsministeren Benny Gantz forsikret Austin at USA fortsatt ser på de to landenes sikkerhetspolitiske samarbeid som avgjørende for stabiliteten i Midtøsten.

– Jeg forsikret forsvarsminister Gantz om at vårt engasjement for Israel er bestående og beinhardt, sa Austin på en pressekonferanse etter møtet.

Iran

Det var på forhånd ventet at de to ville diskutere de nye forhandlingene mellom verdens stormakter og Iran om en gjenoppliving av atomavtalen. Israel er en innbitt motstander av avtalen, som ble inngått i 2015, og som USA trakk seg fra tre år senere.

Biden-administrasjonen ønsker imidlertid å blåse nytt liv i avtalen, og tidligere denne uken deltok amerikanske utsendinger i indirekte samtaler med Iran, med EU som mellommann.

Men på søndagens pressekonferanse nevnte ikke Austin hva han og Gantz hadde snakket om når det gjaldt Iran.

Gantz: Håper på bedre avtale

Statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere sagt at Israel ikke vil være bundet av en fornyet avtale. Men Gantz hadde en litt mer diplomatisk tone på pressekonferansen etter møtet med Austin og sa at Israel håper på en bedre atomavtale, og at Israel vil jobbe tett sammen med USA for å oppnå det.

Austin skal også møte statsminister Benjamin Netanyahu i løpet av det to dager lange besøket. Han er imidlertid ikke ventet å besøke de palestinske områdene.

(©NTB)