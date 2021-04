Færre selvmord i Danmark under pandemien

utenriks

Ifølge tall fra Sundhedsstyrelsen tok 575 personer sitt eget liv i Danmark i 2020, en nedgang fra 600 året før.

Heller ikke i Norge eller Sverige ser det – ifølge foreløpige tall – ut til å være en oppgang i antall selvmord under pandemien, skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge Lars Mehlum, som er professor i psykiatri og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), ser det faktisk ut til å være en liten nedgang i statistikken også i Norge.

– Det kan for eksempel skyldes at selv om mennesker har blitt bedt om å holde avstand til hverandre, så har samholdet i nasjonen blitt styrket under krisen, sier Mehlum til avisa.

– Det er mange eksempler gjennom historien på at vanskelige tider forsterker de sosiale fellesskapene. Og vi vet at sosiale fellesskap er den viktigste faktoren for å unngå selvmord, legger han til.

Mehlum viser videre til at både Norge og Danmark hadde færre selvmord under andre verdenskrig, selv om begge landene var okkupert. I tillegg peker han på at det er tett sammenheng mellom alkoholinntak og selvmord, og at et nedstengt uteliv dermed kan spille positivt inn på selvmordsraten.

Samtidig kan det heller ikke utelukkes at folk som allerede var i faresonen, faktisk ikke har opplevd noen stor forandring i livet som følge av nedstengningen, fordi det sosiale livet allerede var begrenset, sier han.

