Venstreorientert kandidat i teten i Peru

utenriks

En Ipsos-valgdagsmåling, der 30.000 peruanere er blitt spurt, viser at Castillo ligger an til å få 16,1 prosent av stemmene, skriver Reuters.

På delt andreplass ligger konservative Keiko Fujimori og økonomen Hernando de Soto, som begge får 11,9 prosent av stemmene i målingen.

For å vinne valget i første runde må en kandidat få over halvparten av stemmene. Ingen ser ut til å greie det, og dermed er det trolig duket for en ny og avgjørende valgrunde i juni.

I november ble president Martin Vizcarra stilt for riksrett og avsatt etter å ha blitt stemplet som moralsk inkompetent. Etter dette har to andre prøvd seg som presidenter, men begge har måttet trekke seg på grunn av protester og manglende støtte.

(©NTB)