Studie: Britisk virusvariant er ikke like alvorlig som fryktet

Studien er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet, skriver Reuters.

Varianten ble først oppdaget i den engelske byen Kent på tampen av fjoråret. Siden er den blitt påvist i over 100 land og er nå blant annet den dominerende varianten i USA, ifølge det amerikanske smitteverninstituttet CDC.

Studien er av 496 koronapasienter, som ble innlagt i britiske sykehus i november og desember i fjor. Forskerne har sammenlignet forløpet til dem med B117 og andre varianter av viruset. De fant ingen forskjeller i risikoen for alvorlig sykdom, dødsfall eller andre kliniske utfall.

I en annen studie, som også er publisert i The Lancet, heter det at koronavaksiner sannsynligvis er effektive mot den britiske varianten, siden det ikke ser ut til å være noen forhøyet risiko for reinfeksjoner, når den sammenlignes med andre varianter.

Det antas at den britiske varianten er mellom 40–70 prosent mer smittsom enn tidligere dominerende varianter.

