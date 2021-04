Blinken: Tiden er inne for tilbaketrekking fra Afghanistan

utenriks

– Sammen har vi oppnådd målene vi satte oss. Nå er tiden inne for å bringe styrkene våre hjem, sa Blinken onsdag.

En rekke amerikanske medier meldte tirsdag at USA vil trekke ut sine gjenværende styrker i Afghanistan innen 11. september i år.

Det er ventet at president Joe Biden skal tale om tilbaketrekkingen senere onsdag.

Myndighetene i både Norge, Tyskland og Storbritannia gjør det klart at de tar sikte på tilbaketrekking sammen med USA. Nato-landene skal diskutere saken onsdag på et ekstraordinært møte som holdes som en videokonferanse.

Blinken uttalte seg om saken etter å ha ankommet EU-hovedstaden Brussel i forkant av samtalene.

– Vi gikk sammen inn i Afghanistan for å ta oss av dem som angrep oss og for å sikre at Afghanistan ikke igjen vile bli en frihavn for terrorister, sa han.

President Biden skal tale om tilbaketrekkingen i løpet av noen timer, ifølge utenriksministeren. USA invaderte Afghanistan etter terrorangrepene i USA 11. september 2001.

(©NTB)