Danmark dropper AstraZeneca-vaksinen

Beslutningen ble kunngjort av Sundhedsstyrelsen på en pressekonferanse onsdag.

– Det har vært en vanskelig avgjørelse, sa Sundhetsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Han beskrev AstraZenecas vaksine som «effektiv og tilgjengelig». Samtidig påpekte han at Danmark har tilgang til andre vaksiner.

Beslutningen vil påvirke framdriften i den danske vaksinasjonen, og det ventes nå at det vil ta tre uker lenger å få vaksinert alle over 50 år.

– Vi anerkjenner og respekterer Sundhedsstyrelsens beslutning i Danmark, heter det i en kort kommentar til Danmarks beslutning fra AstraZeneca, gjengitt av Reuters.

– Ikke uenige

Enkelte tilfeller av sjeldne blodpropper blant dem som har fått vaksinen, har utløst bekymring i en rekke land. I både Danmark og Norge har bruken av vaksinen vært midlertidig stanset i over en måned.

Mange andre land har valgt å bare tilby vaksinen til personer over en viss alder.

Danmark er det første landet som nå stanser bruken av vaksinen fullstendig. Samtidig understreker den danske Lægemiddelstyrelsen at de ikke er grunnleggende uenig med det europeiske legemiddelbyrået EMA, som mener AstraZeneca-vaksinen har flere fordeler enn ulemper.

Det er en samlet vurdering blant annet av smittetrykket i Danmark som gjør at vaksinen ikke lenger skal brukes.

I utgangspunktet er AstraZeneca-vaksinen nå helt ute av det danske vaksinasjonsprogrammet. Sundhetsstyrelsen holder likevel muligheten åpen for å omgjøre beslutningen senere hvis situasjonen endrer seg.

Tilbud om ny vaksine

Norske myndigheter skal komme med en ny vurdering av AstraZeneca-vaksinen torsdag.

På pressekonferansen i Danmark rettet Søren Brostrøm en takk til norske myndigheter, som de har hatt tett kontakt med.

149.000 personer som har fått første dose av AstraZenecas koronavaksine i Danmark, vil bli tilbudt en annen vaksine når de skal ha andre dose.

Den danske Lægemiddelstyrelsen beskriver fortsatt vaksinen som sikker og effektiv overordnet sett. Likevel blir den altså fjernet fra vaksinasjonsprogrammet – til tross for at både EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen bør brukes.

– Én av 40.000

I Danmark er det rapportert om to tilfeller av de sjeldne blodproppene. Ett av tilfellene fikk dødelig utfall.

– Vi vet nå at det er en biologisk forklaring på at AstraZeneca-vaksinen kan føre til disse sjeldne tilfellene av blodpropp, sier Brostrøm.

Han sier det ser ut til at om lag én av 40.000 personer kan bli rammet av alvorlig blodpropp som følge av vaksinen. Danske myndigheter har mye mer kunnskap om situasjonen nå enn for en måned siden, understreker direktøren for Sundhetsstyrelsen.

En utsettelse på tre uker betyr at alle personer over 50 år som ønsker vaksine, skal ha fått tilbud om andre dose den siste uken i juni. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere sagt at landet i prinsippet kan gjenåpnes helt når alle over 50 er vaksinert.

