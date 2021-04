EU varsler ny anbefaling om Johnson & Johnson-vaksinen

utenriks

– Granskingen pågår, og EMA venter å komme med en anbefaling neste uke, skriver EMA i en pressemelding, og legger til at mens granskingen pågår, mener EMA at vaksinens nytteverdi oppveier risikoen for bivirkninger.

EMA er EU-byrået som godkjenner og følger opp vaksiner for unionen, og dermed også Norge. Bruken av vaksinen er satt på vent i USA, og innføringen i EU er utsatt.

Sjeldne, men alvorlige sykdomsforløp der vaksinerte med Johnson & Johnson-vaksinen har fått blodpropper og lave nivåer av blodplater minner om AstraZeneca-bivirkningene.

Danmark valgte onsdag å skrote AstraZeneca-vaksinen for godt, mens Norge har varslet en ny avgjørelse om denne vaksinen torsdag.

