IAEA: Iran nesten klare til å anrike uran opp til 60 prosent

utenriks

Dagen etter at Iran gikk ut og varslet at landet vil begynne å anrike uran til denne renhetsgraden, opplyser IAEA at dette kan skje ved Natanz-anlegget snart.

– Iran har opplyst at de nødvendige rørene er i ferd med å bli lagt, og at sentrifugene vil starte kort tid etter det, skriver IAEA i en uttalelse.

IAEA inspiserte onsdag atomanlegget i Natanz, som ble rammet av en eksplosjon søndag.

Ifølge The New York Times , som siterer amerikanske og israelske etterretningskilder, var det Israel som sto bak eksplosjonen i Natanz. Sabotasjeaksjonen satte strømforsyningen ved anlegget ut av spill.

(©NTB)