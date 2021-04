Rettsmedisiner reiste tvil om hva som forårsaket Floyds død

utenriks

Ifølge David Fowler, som tidligere var sjef for rettsmedisinerne i Maryland, hadde 46 år gamle Floyd de narkotiske stoffene fentanyl og metamfetamin i blodet, noe som kan ha bidratt til at han døde under pågripelsen.

Fowler hevdet også at kullos fra bileksos kan ha vært en medvirkende årsak, og at Floyds hjertesykdom innebar at han hadde høyt blodtrykk og innsnevrede blodårer.

– Alt dette kombinert ledet til Floyds død, sa Fowler i vitneboksen.

Den pensjonerte rettsmedisineren motsa dermed aktoratets ekspertvitner som fastholder at Floyd døde som følge av oksygenmangel etter å ha blitt holdt nede med et kne over halsen i ni og et halvt minutt.

Derek Chauvins forsvarer Eric Nelson forsøker å overbevise juryen om at den erfarne politimannen gjorde det han var opplært til å gjøre under pågripelsen, og at Floyd døde som et resultat av narkotikamisbruk og underliggende helseproblemer.

Rettssaken mot Chauvin går nå mot slutten, og ifølge dommeren vil sluttinnleggene bli holdt førstkommende mandag. Deretter blir det opp til juryen å avgjøre Chauvins videre skjebne.

