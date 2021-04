Medier: USA planlegger sanksjoner mot Russland for dataangrep og valginnblanding

utenriks

Sanksjonene kommer som svar på dataangrepet mot det amerikanske selskapet SolarWinds og for angivelige forsøk på valginnblanding, skriver Bloomberg.

CNN har fått lignende opplysninger.

Sanksjonene kan bli lagt fram allerede torsdag og vil trolig rettes mot minst et titall personer, blant dem tjenestepersoner fra den russiske regjeringen og det russiske etterretningsapparatet, og rundt 20 organer.

I tillegg planlegger administrasjonen å utvise så mange som ti russiske tjenestepersoner og diplomater, får CNN opplyst.

SolarWinds ble angrepet da hackere plantet en skadelig kode i programvaren. I alt 18.000 av deres kunder lastet ned de aktuelle oppdateringene, som gjorde det mulig for hackerne å få tilgang til systemene.

Blant de rammede var USAs utenriksdepartement, næringsdepartement og finansdepartement samt etterretningsorganisasjonen NSA. I tillegg ble myndigheter og selskaper i en lang rekke andre land rammet.

Om sanksjonene blir innført, kommer de i kjølvannet av at USAs president Joe Biden tirsdag advarte Russlands president Vladimir Putin om at USA vil forsvare sine interesser. Samtidig inviterte ham Putin til et toppmøte på nøytral grunn i nærmeste framtid.

