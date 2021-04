Utenriksministrene fra Hellas og Tyrkia i hissig krangel

utenriks

Det var under en felles pressekonferanse mellom de to Nato-allierte utenriksministrene at det gikk en kule varmt, og det anstrengte forholdet mellom de to historiske rivalene med tydelighet kom fram.

Ett av stridstemaene var avtalen Tyrkia har inngått med Libya, som innebærer en utvidelse av Tyrkias kontinentalsokkel i Middelhavet. Det har både Hellas og Kypros protestert mot.

Mens Cavusoglu innledningsvis la an en forsonende tone under pressekonferansen, gikk Dendias rett i angrep og ramset opp en rekke punkter der Hellas er sterkt uenige med Tyrkia.

Gass

Dendias kritiserte blant annet Tyrkia for å lete etter gass i gresk farvann og for behandlingen av den gresk-ortodokse minoriteten.

– Hellas sin posisjon er klar, og det er ikke første gang dere hører dette, sa han.

– Dersom du kritiserer mitt land og folk så kraftig foran pressen, må jeg kunne svare på det. Dersom du ønsker fortsatt spenning, kan også vi. Dersom vi skal komme med gjensidige beskyldninger her, så har vi mye å fortelle hverandre, svarte Cavusoglu.

Migranter

Dendias ga seg ikke og anklaget Tyrkia for å gjøre for lite for å stanse flyktninger og migranter fra å ta seg til Hellas.

– Tyrkia må ikke belære Hellas, sa Dendias, og anklaget nabolandet for manglende etterlevelse av avtalen som i 2016 ble inngått med EU om å bremse strømmen av flyktninger og migranter.

