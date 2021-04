WHO: Europa har passert 1 million koronadødsfall

utenriks

WHOs Europa-sjef Hans Kluge informerte om den dystre milepælen på en pressekonferanse i Hellas torsdag. Han la til at situasjonen fortsatt er alvorlig, med rundt 1,6 millioner nye smittetilfeller i uken.

Kluge påpekte også at risikoen for blodpropp er langt høyere for dem som får covid-19, enn for dem som har fått AstraZenecas vaksine. Mange land, inkludert Norge, har stanset eller begrenset bruken av vaksinen på grunn av risiko for blodpropp.

– La det ikke være noen tvil om at AstraZeneca-vaksinen effektivt reduserer sykehusinnleggelser med covid-19 og forhindre dødsfall, sa Kluge. WHO anbefaler vaksinen til alle voksne som har muligheten.

WHO-toppen sier det er «tidlige tegn på at smitten spres saktere i flere land» og viste til færre smittetilfeller og en nedgang i dødsfall blant de eldste, som står først i vaksinekøen.

