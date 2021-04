FN: Over 40 mennesker druknet utenfor kysten av Tunisia

utenriks

Den tunisiske kystvakten reddet de tre som overlevde, opplyser FNs høykommissær for flyktninger UNHCR og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) fredag kveld.

Tidligere samme dag opplyste kystvakten at 21 mennesker var funnet omkommet og at 17 var savnet.

Ifølge tunisiske var det minst ni kvinner og en baby blant de omkomne. Letingen ble innstilt på grunn av dårlig vær, men skulle ifølge kystvakten gjenopptas søndag.

Båten la ut fra Sfax med kurs for Italia dagen før.

Fra Afrika

IOM og UNHCR sier alle de som mistet livet, kom fra det sørlige Afrika.

– Det tragiske tapet av liv understreker nok en gang behovet for å styrke og utvide søk- og redningsoperasjoner over hele det sentrale Middelhavet, der rundt 290 mennesker har mistet livet hittil i år, sier UNHCR og IOM i uttalelsen.

Sfax er blitt en vanlig havn å legge ut fra for afrikanere som flykter fra konflikt og fattigdom og forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

Tredoblet

I forrige måned omkom 39 mennesker da to båter gikk på grunn i det samme området. 165 andre som var om bord, ble reddet. De aller fleste kom fra det sørlige Afrika.

Så langt i år er antall båtreiser fra Tunisia til Europa mer enn tredoblet sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge UNHCR og IOM.

– Solidaritet over hele regionen og støtte til nasjonale myndigheter i deres innsats for å hindre tap av liv og straffeforfølge menneskesmuglere, bør prioriteres, sier de to organisasjonene.

Minst 1.200 mennesker mistet ifølge FN livet i Middelhavet i fjor, de fleste av dem på vei over sentrale deler av havet.

