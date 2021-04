utenriks

Opphevingen gjelder reisende fra EU, Storbritannia, Israel, Serbia og De forente arabiske emirater, opplyste greske myndigheter mandag.

Den negative PCR-testen kan ikke være eldre enn tre dager. For vaksinerte må andre dose være satt minst to uker før ankomst.

Myndighetene i landet har presset på for å få på plass et felles vaksinepass i EU. Turismen står normalt for en femdel av landets økonomi. De fleste hoteller i landet er fremdeles stengt.

