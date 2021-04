WHO-komité er imot vaksinekrav når folk reiser til utlandet

utenriks

Komiteen mener man vet for lite om hvorvidt og hvordan koronaviruset sprer seg, til at vaksinepass er en god løsning for å regulere reiser mellom ulike land.

I tillegg mener den at slike krav er urettferdige fordi vaksinene er skjevt distribuert, og at vaksinepass dermed vil øke kløftene mellom mennesker fra ulike land.

I en uttalelse mandag understreker komiteen at den er dypt bekymret for skjevfordelingen av vaksiner. Den mener dessuten at det er lite trolig at pandemien vil være under kontroll før alle land har tilgang til nok vaksinedoser, medisiner og testing.

