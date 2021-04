utenriks

I en uttalelse heter det at vaksinene er gjort tilgjengelig for Schleswig-Holstein, og at et tilsvarende antall blir returnert senere.

Danmark var det første landet i Europa som suspenderte vaksinen på grunn av alvorlige bivirkninger. I forrige uke ble det kunngjort at vaksinen tas helt ut av landets vaksineprogram, selv om Danmark har 200.000 doser på lager.

Tyskland suspenderte også vaksinen, men gir den nå til personer over 60 år. Schleswig-Holstein ligger like sør for Jylland.

(©NTB)