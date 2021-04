Dato satt for neste Nato-toppmøte – samles 14. juni i Brussel

utenriks

– Jeg er glad for å kunngjøre at det neste toppmøtet med Nato-lederne vil skje 14. juni i Brussel. Vi har en omfattende og framtidsrettet agenda for å styrke vår transatlantiske allianse, skriver Stoltenberg.

Toppmøtet vil finne sted i Natos hovedkvarter i Brussel. Det er ikke bekreftet om statslederne vil samles der fysisk, eller om pandemien gjør at deler av møtet må foregå digitalt.

Nato viser til «Russlands aggressive handlinger», terrortrusselen og Kinas vekst som noen av møtepunktene.

Forsvarsalliansen er også i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan, noe som ifølge USA skal skje innen 11. september.