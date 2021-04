USA etterlyser mer enn russiske ord i Ukraina-konflikten

utenriks

Russland har holdt omfattende øvelser blant annet i Svartehavet, og har sendt flere krigsskip og jagerfly til den annekterte Krim-halvøya.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu sa torsdag at hensikten med øvelsen er oppnådd, og at han har beordret soldatene som har bidratt, til å dra tilbake til sine faste baser fredag.

– Soldatene har vist sin forsvarsevne og jeg har besluttet å avslutte øvelsene i de sørlige og vestlige militærdistriktene, sa forsvarsministeren.

Et stort antall russiske soldater ved den ukrainske grensa har skapt frykt for en opptrapping av konflikten i området. Den anspente situasjonen er blitt sterkt kritisert av vestlige myndigheter og Nato.

Ønsker mer enn ord

Etter beskjeden fra Moskva etterlyste USA mer enn russiske ord.

– Vi har hørt ordene. Jeg tror at det vil kommer til å se etter, er handling, sier talsmann for USAs utenriksdepartement, Ned Price.

Nato er i likhet med USA avventende og sier at beskjeden er notert, men at forsvarsalliansen fortsatt vil være på vakt. Den ber også Russland trekke seg helt ut av Ukraina.

– Ethvert steg mot nedtrapping fra Russland vil være viktig og på høy tid. Nato er fortsatt årvåken, heter det i en uttalelse.

Putin åpner for møte

Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at han er rede til å møte sin ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj, men i Moskva, ikke i Ukraina slik Zelenskyj har foreslått.

Tidligere torsdag sa Zelenskyj at han ønsker den russiske beskjeden om at militærøvelsene avsluttes, velkommen.

– Ukraina er alltid årvåken, men ønsker også velkommen ethvert skritt som tas for å redusere den militære tilstedeværelsen og nedtrappe situasjonen i Donbass. Ukraina ønsker fred, heter det i uttalelsen.

I beredskap

Russlands forsvarsminister observerte selv deler av øvelsen da han fløy over Opuk-skytebanen på Krim i et helikopter torsdag.

Men etter at han erklærte at øvelsene er over, beordret han soldatene til å være i beredskap for å kunne besvare det han omtaler som uheldig utvikling under Natos pågående Defender Europe 2021-øvelse.

Den russiske militære oppbyggingen nær Ukraina har skjedd samtidig som et økende antall brudd på våpenhvilen i Øst-Ukraina har skapt bekymring i Vesten, med oppfordringer til Moskva om å trekke russiske styrker tilbake.

Ukjent antall

Russland har ikke sagt hvor mange soldater som er blitt forflyttet til Krim og deler av det sørvestlige Russland nær Ukraina, og det var torsdag uklart ut fra Sjojgus uttalelse om alle disse blir trukket tilbake.

USA og Nato har uttalt at den russiske styrkeoppbyggingen nær Ukraina er den største siden 2014 da Russland annekterte Krim-halvøya og viste støtte til separatister i Øst-Ukraina.

Russlands forsvarsdepartement opplyser at øvelsene som Sjojgu nå har beordret avsluttet, har omfattet over 60 fartøy, over 10.000 soldater, rundt 200 fly og helikoptre og om lag 1.200 militærkjøretøy.

Avviser bekymringer

Russland hadde tidligere varslet at deler av Svartehavet kunne bli delvis sperret av fram til november i forbindelse med militærøvelsene. Det førte til protester fra Ukraina og bekymrende uttalelser fra Vesten.

Denne uken kunngjorde Russland restriksjoner på flygninger over Krim-halvøya, og argumenterte med at de var i henhold til internasjonale lover.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba advarte tirsdag om at den russiske styrkeoppbyggingen så ut til å fortsette, og han hevdet at målet var å oppnå en total styrke på 120.000 soldater. Han oppfordret vestlige land til å trappe opp sanksjonene mot Russland.

Moskva avviser bekymringene fra Ukraina og Vesten. Russland står fritt til å utstasjonere sine egne styrker hvor som helst på eget territorium, og ingen blir truet, har Kreml påpekt.

Ukraina bygger opp

Men samtidig har Kreml advart myndighetene i Ukraina mot å forsøke å bruke makt for å ta tilbake kontrollen over opprørskontrollerte områder i Øst-Ukraina, der over 14.000 personer er drept i løpet av sju år med kamper.

Russland kan bli tvunget til å gripe inn for å beskytte sivile i Øst-Ukraina, har Kreml uttalt.

Det økte spenningsnivået førte også til at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag skrev under på en lov som åpner for å innkalle reservister til militærtjeneste, men uten å kunngjøre noen mobilisering.

Den nye loven vil gjøre det mulig å utstyre hæren raskt med reservister, noe som vil gi en betydelig styrkeøkning hvis det skulle oppstå en militær konfrontasjon, het det i en uttalelse fra presidentens kontor.