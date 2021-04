India: 13 koronapasienter døde i sykehusbrann

utenriks

I alt var 17 pasienter innlagt på intensivavdelingen ved Vijay Vallabh-sykehuset da det brøt ut brann natt til fredag.

– 13 av dem døde og fire andre pasienter er flyttet til andre sykehus, sier en talsmann for brannvesenet. Sykehusbrannen blir nå etterforsket av politiet.

Brannen skjer bare to dager etter at 22 covid-19-pasienter ved et annet sykehus i samme delstat døde da oksygentilførselen til pasientene sviktet etter en lekkasje.

I mars døde fire pasienter da det brøt ut brann ved et annet, privat, sykehus i Mumbai

