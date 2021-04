Savnet ubåt er trolig gått tapt

utenriks

– I løpet av de siste dagene har vi funnet rester og gjenstander fra det siste stedet der ubåten dykket, sa sjefen for den indonesiske marinen, Yudo Margono, på en pressekonferanse lørdag.

Blant gjenstandene som er funnet, er det ting som normalt ikke ville ha kommet ut av fartøyet.

Dermed ser det ut til at ubåten har forlist og fått store skader. Margono sier de nå har gått over i en fase der ubåten antas å være sunket.

Det var 53 personer om bord på ubåten da den ble meldt savnet under et treningsoppdrag onsdag.

Fant bønnematter

Under letingen i området er det blant annet funnet en flaske med smøremiddel som trolig brukes til å smøre periskoper.

I tillegg er det funnet bønnematter – trolig brukt av ubåtmannskapet. Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land.

Gjenstandene ble funnet flytende på 850 meters dyp, ifølge CNN. Det var antatt at ubåten bare ville tåle dybder ned til 500 meter.

Lenger ned enn dette var det stor risiko for at skroget ville bli ødelagt av vanntrykket.

Hadde fartøyet vært intakt, hadde mannskapet trolig gått tom for oksygen fredag kveld norsk tid.

Intens leting

Søket etter ubåten har pågått for fullt etter at den ble meldt savnet utenfor kysten av ferieøya Bali.

En rekke skip, flere fly og flere hundre mennesker har deltatt i søket, som ble intensivert da det nærmest seg tidspunktet da mannskapet uansett ville gått tom for oksygen.

En talsmann for Indonesias marine har tidligere sagt at ubåten mest sannsynlig lå på mellom 600 og 700 meters dyp.

Et tidlig funn av oljesøl utløste frykt for en alvorlig ulykke. Senere ble det oppdaget et uidentifisert objekt på mellom 50 og 100 meters dyp, men det er fortsatt uklart hva dette var.

Kontakten ble brutt

Ubåten KRI Nanggala 402 ble bygget i Tyskland og tatt i bruk i 1981. Samme type ubåt er også blitt brukt av flere andre land, blant dem Hellas, India og Argentina.

Kontakten med fartøyet ble brutt kort etter at det ba om tillatelse til å dykke under treningsoppdraget onsdag.

USA, Australia og Singapore er blant landene som har deltatt eller skal delta i søket. Et fartøy fra Singapore som er konstruert for å berge ubåter, er ventet å ankomme leteområdet i løpet av lørdagen.

Hva som kan ha vært årsaken til ulykken, er foreløpig ikke kjent.

