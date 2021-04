Boris Johnson under press etter utfall fra eks-rådgiver

utenriks

Cummings, som selv er en omstridt figur, gikk av som den britiske statsministerens øverste rådgiver i desember. Et innlegg han la ut i en personlig blogg fredag, har skapt høye bølger i britisk politikk.

Her anklager han Johnson for å ha forsøkt å skaffe potensielt ulovlige donasjoner for å pusse opp den offentlig eide statsministerboligen i Downing Street.

Cummings hevder også at statsministeren foreslo å blokkere en intern gransking av lekkasjer. Årsaken skal ha vært at den som ble utpekt som den ansvarlige, var en nær venn av Johnsons forlovede Carrie Symonds.

Johnsons kontor har avvist anklagene, og slår fast at alle donasjoner har blitt offentliggjort i tråd med regelverket, og at statsministeren aldri har blandet seg inn i granskningen av lekkasjer.

Handelsminister Liz Truss sier søndag at Cummings anklager er en «distraksjon», og at hun har fått forsikringer om at alle regler er blitt overholdt.

– Dette er promotering av sladder, og jeg tror ikke dette tar for seg de viktige tingene som det britiske folket er opptatt av, sier hun til Sky News.

Mer i vente?

Anklagene, som kommer etter flere uker med oppslag og påstander om upassende lobbyvirksomhet knyttet til Johnson og hans regjeringsmedlemmer, har dominert avisforsider og titler denne helgen.

Stormen ser ikke ut til å avta med det første. Søndag skriver Sunday Times og Financial Times at Johnsons tidligere rådgiver jobber med å samle dokumentasjon som handler om håndteringen av pandemien. Cummings vil ifølge meldingene kritisere Johnson for å ha handlet for sent under den andre smittebølgen i Storbritannia, og holde ham ansvarlig for tusenvis av dødsfall.

Landet har lyktes godt med å få vaksineringen i gang, men har samtidig hatt stor smittespredning og et av de høyeste dødstallene i Europa. Over 127.000 briter har mistet livet som følge av covid-19.

Opposisjonen

Anklagene mot Johnson har ført til at opposisjonspartiet Labour har krevet en gjennomgående gransking av regjeringens bruk av skattepenger.

– Uavhengig av om jeg støtter Dominic Cummings' synspunkt eller Boris Johnsons synspunkt, er det vi trenger en uavhengig granskning som ikke handler om to gutter som krangler, men om skattebetalerne i dette landet, sier Jess Phillips, som sitter i Underhuset for Labour.

Hun varsler at det i uken som kommer vil bli stilt spørsmål i Parlamentet om anklagene rundt oppussingen.

Omstridt

Cummings var hjernen bak kampanjen for å melde Storbritannia ut av EU i 2016. Han ble utpekt til sjefrådgiver av Johnson da han tiltrådte som statsminister i juli 2019.

Han bidro til å sikre Johnsons valgseier i desember samme år, men stadige sammenstøt med kolleger sies å ha ført til store indre spenninger, og et år senere forlot han regjeringen.

Cummings fikk selv skarp kritikk da det ble kjent at han dro på en lang innenlandstur med familien, til tross for at det var innført strenge smittevernregler med krav om å holde seg hjemme. Han hevdet da at han og kona trengte hjelp av slektninger etter at de begge hadde utviklet covid-19-symptomer.

Den mest alvorlige anklagen han fremmet fredag, gikk ut på at han hadde advart Johnson mot planer om å bruke donasjoner til det konservative partiet på en «uetisk, tåpelig og kanskje ulovlig» måte for å pusse opp statsministerboligen.

Etter måneder med spekulasjoner rundt saken, sa regjeringen i en uttalelse til Parlamentet fredag at Johnson hadde tatt kostnaden selv, men det er uklart om dette kan bety at han har betalt en donor tilbake.

– Skylder på Cummings

Den britiske valgkommisjonen, som holder oppsyn med donasjoner til politiske partier, bekrefter at de etterforsker saken.

Cummings bloggpost var i utgangspunktet en kommentar til avisoppslag om en annen sak, der den tidligere rådgiveren beskyldes for å ha lekket tekstmeldinger knyttet til en lobbyskandale. I denne saken er blant annet milliardæren James Dyson innblandet.

Ifølge Sunday Times kan Johnson personlig ha orientert avisene om saken, angivelig etter å ha bestemt seg for å legge skylda for lekkasjene på Cummings.

– Det er trist å se statsministeren og hans kontor falle så dypt under standarden for kompetanse og integritet som landet fortjener, avslutter Cummings blogginnlegget fredag.

