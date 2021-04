Protester mot portforbud i tyske byer

utenriks

I Frankfurt marsjerte 300 personer gjennom byen, og i Hannover samlet et hundretall mennesker seg. 20–30 syklister kom sammen i Berlin til en sykkeltur i protest gjennom byen.

Den såkalte nødbremsen som inkluderer portforbud fra klokka 22 i de hardest rammede områdene av Tyskland, ble iverksatt lørdag.

Nødbremsen trer i kraft når smitteraten i et distrikt blir høyere enn 100 per 100.000 personer per uke tre dager på rad.

I tillegg til portforbudet fra klokka 22 til 5 blir de fleste butikker stengt og en begrensning på at en husholdning kun kan møte en annen person innført.

