Oscar-seremonien i gang

Seremonien startet klokken 2 natt til mandag norsk tid.

– Direktesendt TV, her er vi. Velkommen til den 93. Oscar-utdelingen, sa skuespiller og regissør Regina King da hun ankom Union Station i Los Angeles.

Regissøren Steven Soderbergh, som er produsent bak årets konsept, sa før sendingen at utdelingen skal ligne mer på en film enn et TV-program. Han sa at de første 90 sekundene ville være nok til å overbevise folk om årets utdeling.

Det skal bli gjort forsøk på å bringe tilbake noe av glamouren som blir forbundet med Oscar-utdelingene. Den røde løperen vil være på plass, men det er bare en håndfull medier som får lov til å være til stede. Det skal ikke være noen vert, publikum eller munnbind å se, ifølge nyhetsbyrået AP.

Selv om det er lagt mye ressurser i å gjøre programmet så godt som mulig, er det ventet langt færre TV-seere enn vanlig. Gjennom pandemien har slike utdelinger hatt langt lavere seertall.

«Do Not Split», som er regissert av nordmannen Anders Hammer, er nominert for beste kortdokumentar. Den norske filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen var hovedfotograf på den danske filmen «Et glass til», som er nominert til to Oscar. Filmen tar utgangspunkt i en teori om alkoholpromille som er forbundet med den norske psykiateren Finn Skårderud.

