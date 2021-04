Myanmars militærjunta krever stabilitet

utenriks

Myanmar har vært preget av omfattende demonstrasjoner siden landets militære grep makten i et kupp 1. februar.

Sikkerhetsstyrkene har gjentatte ganger åpnet ild mot demonstranter. Over 750 mennesker er ifølge en lokal menneskerettsgruppe drept. Tusenvis er fengslet.

I helgen deltok militærjuntaens leder, Min Aung Hlaing, i et møte i regi av Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner (Asean). Det munnet ut i en erklæring der det kreves øyeblikkelig slutt på volden i Myanmar.

I en kunngjøring tirsdag sier militærjuntaen at den vil vurdere «de konstruktive forslagene fra Asean-lederne når stabiliteten er gjenopprettet i landet».

Myanmars styrtede regjering er skuffet etter Asean-møtet og mener de asiatiske lederne burde legge større press på kuppmakerne.

– Til tross for den frykt og terror de militære sprer i sitt eget folk, har Aseans opptreden vært abstrakt, sier Mahn Win Khaing Than, som leder skyggeregjeringen.

Han minner om at Myanmars president U Win Myint og de facto leder Aung San Suu Kyi er satt i husarrest og frykter at kuppmakerne gir omverdenen et uriktig bilde av situasjonen.

– Det kan påvirke Aseans beslutninger og handlinger, sier Mahn Win Khaing Than.

(©NTB)