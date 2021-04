Sivile flykter i frykt for nye kamper i Mogadishu

utenriks

Mogadishu rystes av den verste politiske volden på flere år etter at valget i februar ble utsatt og presidenten forlenget sitt eget mandat med to år.

Sist helg inntok flere hundre soldater stillinger rundt om i hovedstaden. Minst tre mennesker ble drept da det brøt ut skuddveksling mellom styrker som er lojale mot presidenten, og fraksjoner som støtter hans politiske rivaler.

President Mohamed Abdullahi Mohamed, best kjent ved kallenavnet Farmajo, har ikke uttalt seg offentlig siden. Tirsdag vendte viktige allierte ham ryggen.

Livredde

Samtidig pakket flere innbyggere sammen eiendelene sine og forlot Mogadishu, der rivaliserende soldater er synlig til stede i ulike deler av byen.

Med tiårene med borgerkrig og islamistopprør friskt i minne, er mange innbyggere i Mogadishu livredde.

– Væpnede menn i militæruniform kom til oss og ba oss rømme med våre koner og barn, sier Abdi Ali Abdi.

– Vi frykter for våre liv. Vi har bestemt oss for å komme oss bort herfra før det er for sent, sier fembarnsmoren Shamis Ahmed.

FN advarer

FN, Den afrikanske union (AU) og USA er blant dem som denne uken har advart mot følgene av den klanbaserte splittelsen i Somalias nasjonale hær.

Samtidig vender regionsmyndighetene i Hirshabelle og Galmudug ryggen til presidenten og ber om nye forhandlinger for å kunne avholde valg. Statsminister Mohamed Hussein Roble slutter seg til oppfordringen og ber soldatene vende tilbake til brakkene.

Valget ble utsatt etter en strid mellom den føderale regjeringen og opposisjonen, samt delstatene Puntland og Jubaland. FN-støttede samtaler om en løsning førte ikke fram.

Ustabilt

Klantilhørighet er fortsatt en avgjørende faktor i somalisk politikk og andre deler av dagliglivet

Den skjøre nasjonen har ikke hatt noen effektiv sentralregjering siden militærregimet brøt sammen i 1991. Flere tiår med borgerkrig og lovløshet fulgte.

Siden 2008 har regjeringen kjempet mot islamistopprørere fra al-Shabaab.

(©NTB)