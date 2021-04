Desperat jakt på oksygen i India

utenriks

Det første koronadødsfallet i landet ble registrert 12. mars 2020 i delstaten Karnataka i sør, mens 100.000 dødsfall ble nådd i oktober. 150.000 døde ble registrert i januar i år.

Med 362.757 nye registrerte smittetilfeller – en global toppnotering – og mer enn 3.000 nye dødsfall onsdag, passert landet offisielt 200.000 døde.

Store mørketall

Det er samtidig store mørketall i landet med som har 1,4 milliarder innbyggere. Til dels forklarer det hvordan India har færre registrerte dødsfall enn Brasil og Mexico, som har både færre registrerte smittetilfeller og færre innbyggere.

Mange krematorier og gravlunder i India sier de offisielle tallene ikke er i nærheten av å gjenspeile økningen i antallet døde de mottar.

Nyhetsbyrået AP skriver at statistikk over dødsfall i landet var dårlig allerede før pandemien. De fleste dør hjemme, og dødsfallet forblir uregistrert. Dette er særlig utbredt i landlige strøk, der viruset nå sprer seg fort.

Mangler oksygen og medisiner

Dødstallene var på vei ned tidligere i år, men øker nå kraftig igjen.

Samtidig som befolkningen i mange vestlige land smått har begynt reisen tilbake mot en mer normal hverdag, er indiske sykehus overveldet, mens desperate familier av koronasyke kastes ut på desperat leting etter oksygen og andre medisiner, ofte forgjeves.

I hovedstaden New Delhi har parkeringsplasser blitt omgjort til krematorier, mens den store pågangen har ført til mangel på ved til likbål.

Priyanka Mandal har lett etter oksygen for moren sin helt siden hun ble syk forrige uke.

– Medisiner er heller ikke tilgjengelig. Jeg har vært innom fem, seks store apotek, sier hun til AFP.

Sender hjelp

Tirsdag denne uken ankom den første forsendelsen med medisinsk utstyr fra Storbritannia. USA, Tyskland, Israel, Frankrike, Pakistan, Sverige og Russland har også lovet å hjelpe India.

Norge gir 20 millioner kroner i humanitær bistand, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) onsdag. Pengene skal gå via Verdens helseorganisasjon (WHO) og Røde Kors.

Støtten vil blant annet bidra til ambulansetjenester med oksygen, informasjonskampanjer for å fremme smittevern, hygienepakker, smittevernutstyr og mat i tillegg til drift av operasjonssentraler.

Når toppen i mai

Ifølge nettstedet Worldometers, som fører kontinuerlig statistikk over koronarelaterte dødsfall og smittetilfeller verden rundt, var det onsdag norsk tid registrert totalt 201.187 dødsfall i India.

Det tilsvarer 14,5 døde per 100.000 innbyggere.

Indiske eksperter anslår at pandemiens andre bølge kan nå en topp i landet mellom 11. og 15. mai, før smitten faller kraftig i slutten av måneden.

Flere eksperter forklarer utbruddets omfang med mer smittsomme virusvarianter samt manglende respekt for smitteverntiltak. Til sammen har over 18 millioner indere fått påvist koronasmitte siden pandemiens begynnelse.

Smitteøkningen de siste sju dagene er større enn i noe annet land i verden. Et lite lyspunkt er at Biontech-grunnlegger Ugur Sahin onsdag sa at han tror vaksinen selskapet har produsert i samarbeid med Pfizer, er effektiv mot den rådende virusvarianten i India. Han understreket at selskapet fortsatt gjør undersøkelser.

– Men den indiske varianten har mutasjoner som vi allerede har undersøkt og som vaksinen vår også fungerer mot, så jeg er selvsikker, sa Sahin.

