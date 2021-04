Johnsons oppussing blir etterforsket av valgkommisjonen

utenriks

– Vi har kommet fram til at det finnes rimelig grunnlag for mistanke om at et eller flere lovbrudd kan ha funnet sted, skriver kommisjonen i et brev, og legger til at arbeidet vil fortsette som en formell etterforskning for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Statsminister Boris Johnsons samboer Carrie Symonds ledet arbeidet med å renovere Downing Street i 2020. Regningen skal ha kommet på 200.000 pund, som tilsvarer i underkant av 2,3 millioner kroner etter dagens kronekurs.

Johnson anklages for å ha forsøkt å benytte seg av valgkampmidler og politiske donasjoner, for å betale ombyggingen.

Eksplosivt blogginnlegg

Anklagene kom først i forrige uke fra hans tidligere rådgiver Dominic Cummings, som i et blogginnlegg anklaget Johnson for å ha forsøkt å skaffe potensielt ulovlige donasjoner for å pusse opp den offentlig eide statsministerboligen.

Cummings hevder også at statsministeren foreslo å blokkere en intern gransking av lekkasjer. Årsaken skal ha vært at den som ble utpekt som den ansvarlige, var en nær venn av Symonds.

Anklagene kom etter flere uker med oppslag og påstander om upassende lobbyvirksomhet knyttet til Johnson og hans regjeringsmedlemmer.

Avviser anklagene

Johnsons kontor har avvist anklagene, og slår fast at alle donasjoner har blitt offentliggjort i tråd med regelverket, og at statsministeren aldri har blandet seg inn i granskningen av lekkasjer.

– Jeg betalte personlig for oppussingen, sa Johnson under den ukentlige spørretimen i Parlamentet onsdag, melder nyhetsbyrået DPA.

Han hevdet videre at han har handlet i fullstendig overensstemmelse med alle regler for hvordan han skal opptre.

