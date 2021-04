Avmagret Navalnyj deltar digitalt på rettsmøte

utenriks

Navalnyj avsluttet den over tre uker lange sultestreiken for en knapp uke siden. Torsdag kunne han ses offentlig for første gang siden sultestreiken ble innledet i slutten av mars, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået skriver også at han ser avmagret ut, og at det er dårlig kvalitet på videoforbindelsen og bildet er uskarpt.

Navalnyj er utdannet jurist og beskrives som både politiker, aktivist og blogger. Han har i flere år stått i spissen for en protestbevegelse mot president Vladimir Putin og hans krets, som han anklager for omfattende korrupsjon og maktmisbruk.

I august i fjor ble han forgiftet med nervegiften novitsjok og ble akutt syk på en flyging fra Sibir til Moskva. Han fikk først intensivbehandling på et russisk sykehus, deretter ble han fløyet til Berlin der behandlingen fortsatte.

Da han tidligere i år kom tilbake til Russland, ble han straks pågrepet og dømt til tre og et halvt års fengsel i en svindelsak som han tidligere har fått betinget straff for. Russiske myndigheter mente han hadde brutt betingelsene for dommen ved at han har oppholdt seg i utlandet.

