FN-forhandlinger om Kypros endte resultatløst

utenriks

Guterres innledet tirsdag nok et forsøk på å mekle mellom den greskkypriotiske og den tyrkisk-kypriotiske regjeringen.

Onsdag møttes partene i Genève, sammen med utenriksministrene fra Hellas, Tyrkia og Storbritannia, som også har deltatt i samtalene.

Guterres ønsket å lodde stemningen for å se om det er rom for å holde en ny fredskonferanse om den delte øya, men avstanden mellom partene var så stor at han truet med å avbryte samtalene alt onsdag.

– Sannheten er at vi ikke har funnet nok felles grunnlag til å tillate en gjenopptakelse av formelle forhandlinger, sa Guterres torsdag.

I de nesten 50 årene som er gått siden tyrkiske styrker inntok deler av øya, har en rekke forsøk på forhandlinger vært forgjeves.

Et nytt møte mellom partene er planlagt om to til tre måneder, ifølge FN-sjefen.

– Vi er fast bestemt på å gjøre alt vi kan for å sikre at dialogen fortsetter og for å sikre at dialogen skal kunne gi positive resultater på et tidspunkt, sier han.

