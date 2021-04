Nato-kilde: Tilbaketrekkingen fra Afghanistan har startet

utenriks

Søndag sa lederen for de internasjonale styrkene i Afghanistan, general Scott Miller, at USA og Nato hadde begynt å «jobbe lokalt» for å trekke soldatene ut av landet.

Det bekrefter en ikke-navngitt tjenestemann i Nato overfor nyhetsbyrået AFP torsdag.

– Tilbaketrekkingen har startet. Det vil være en ryddig, koordinert og besluttsom prosess, sier Nato-kilden.

USAs president Joe Biden har satt som mål at amerikanske styrker skal være ute av Afghanistan innen 11. september, som er 20-årsdagen for terrorangrepene som førte til Afghanistan-krigen.

Natos medlemsland har besluttet at tilbaketrekkingen skal starte innen 1. mai.

