Ny dyster koronarekord i India

Bare i april har India registrert mer enn 6 millioner koronatilfeller.

3.645 koronarelaterte dødsfall er det høyeste døgntallet i India gjennom pandemien. Totalt har landet nå registrert 204.832 koronadødsfall.

Den siste tidens kraftige økning i antall koronatilfeller har satt helsevesenet i landet under hardt press. Sykehus rapporterer om mangel på sengeplasser, medisiner og oksygen.

Tirsdag ankom den første forsendelsen med medisinsk utstyr fra Storbritannia, mens USA sendte medisinsk utstyr til en verdi av nærmere 830 millioner kroner torsdag.

Forsendelsen fra USA inkluderer blant annet 960.000 hurtigtester og 100.000 munnbind. Det er også sendt utstyr til bruk i produksjon av AstraZeneca-vaksinen.

Tyskland, Israel, Frankrike, Pakistan, Sverige og Russland har også lovet å hjelpe India, og Norge lover onsdag 20 millioner kroner i koronabistand til landet.

Det bor 1,4 milliarder mennesker i India, og mange andre land har registrert flere smittede og døde per 100.000 innbyggere. Det antas imidlertid at mørketallene i India er store og at pandemien har rammet langt flere enn det som er registrert av myndighetene.

Mange krematorier og gravlunder i India sier de offisielle tallene ikke er i nærheten av å gjenspeile økningen i antallet døde de mottar.

