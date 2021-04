Hæren i Tsjad: Flere hundre opprørere drept i kamper

utenriks

Hæren, som sammen med Débys sønn utgjør et omstridt lederskap etter presidentens død tidligere i april, opplyser at flere hundre opprørerne er blitt drept i kamper om byen Nokou. 66 er tatt til fange.

Kampene har foregått de to siste dagene, etter at opprørerne i gruppen Fact (Front for endring og enighet i Tsjad) tok kontroll over den.

Opprørerne har varslet at de ville fortsette striden etter Débys dødsfall og marsjere mot hovedstaden. Ifølge hæren døde Déby av skader han pådro seg i kamp på frontlinjen 19. april.

Det at makten ble ført videre til sønnen Mahamat Idriss Déby er møtt med anklager om statskupp og det har vært voldsomme demonstrasjoner i hovedstaden N'Djamena.

Minst seks er drept i demonstrasjonene, og opposisjonen hevder det er blitt skutt med skarpt mot demonstrantene. Dette avviser militærjuntaen.

Tsjad er en viktig alliert i kampen mot islamistene i Sahel-regionen.

