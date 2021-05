Smittetallene på vei nedover i Tyskland

utenriks

Lørdag registrerte landet 18.935 smittede, som er 4.500 færre enn samme dag i forrige uke, ifølge Robert Koch-instituttet.

I tillegg ble det registrert 232 nye koronarelaterte dødsfall, som er en nedgang fra 286 dødsfall i forrige uke.

Antall innlagte på sykehus er imidlertid fortsatt høyt. 5.009 personer var lørdag innlagt, viser nye tall.

Tyskland har 148.6 smittede per 100.000 innbygger, som viser at smittetallene synker for femte dag på rad.

Men tallet varierer mye mellom delstatene. I Schleswig-Holstein er det 61 smittede per 100.000 innbygger de siste sju dagene, mens Thüringens tall ligger på 221 smittede.

100 smittede per 100.000 innbygger tre dager på rad i en delstat utløser skjerpede tiltak og nedstengning.

Tross mye smitte og strenge restriksjoner mener statsminister Angela Merkel at det er gode grunner til å være optimistisk fremover. Det er fordi tempoet på vaksinering øker.

– Senest i juni, som er om noen få uker, vil alle få muligheten til å få en vaksinasjonsavtale, sier hun.

