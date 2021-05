Storbritannia sender ytterligere 1.000 respiratorer til India

utenriks

Storbritannia har allerede sendt 200 respiratorer og oksygenbeholdere til India, men vil nå sende ytterligere 1.000 respiratorer. India sliter med en voldsom smitteutvikling, fulle sykehus og mangel på oksygen, legemidler og respiratorer.

– Storbritannia vil alltid være der for India, sier britenes statsminister Boris Johnson.

India har registrert rundt 400.000 smittetilfeller og over 3.000 koronadødsfall de siste døgnene. Landet har også vaksinemangel, til tross for at de er en av de største vaksineprodusentene i verden.

Den britiske regjeringen opplyser at det per nå ikke er noen planer om å sende vaksiner til India. Opposisjonspartiet Labour ber regjeringen gjøre nettopp det.

(©NTB)