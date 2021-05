Biden setter nytt vaksinemål

utenriks

Biden la fram den nye planen tirsdag. Hans regjering står nå overfor den vanskelige oppgaven med å overbevise de som er skeptiske, til å la seg vaksinere. Et av virkemidlene er å gjøre tilgangen til vaksinene lettere.

Etterspørselen etter vaksinene har falt markert i hele USA, og i enkelte delstater mangler bestillinger på mer enn halvparten av dosene som er tilgjengelige.

Biden ber nå delstatsmyndighetene gjøre vaksinene tilgjengelige for alle som kommer innom vaksinasjonssentrene, og han ønsker at apoteker gjør det samme. For første gang skal også doser fordeles til delstatene der etterspørselen er størst, framfor å fordeles strengt etter folketall.

Bidens mål innebærer at 181 millioner amerikanere skal være vaksinert med første dose innen 4. juli. Presidenten også ønsker også å få 160 millioner amerikanere fullvaksinert med to doser innen samme dato.

Det nye målet ses som en implisitt innrømmelse av at interessen for vaksinene er på nedtur, etter at 56 prosent av den voksne befolkningen i USA har fått minst én dose. Det gis nå 965.000 vaksinedoser daglig, halvparten så mange som for tre uker siden.

Tempoet er imidlertid nesten dobbelt så høyt som det som er nødvendig for å nå Bidens mål.

(©NTB)