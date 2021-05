Danskene våknet opp til gladnyhet om ytterligere gjenåpning

utenriks

Alle partier i Folketinget med unntak av Nye Borgerliges fire representanter, stiller seg bak gjenåpningen som ble presentert på en pressekonferanse i 2.30-tiden natt til tirsdag.

– Vi har laget en avtale for gjenåpning som tar utgangspunkt i den gode situasjonen vi har i Danmark, sier justisminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet‎.

For skolebarna i 5. til 8. klasse, som til nå har gått på skole på halv tid, blir det full åpning fra torsdag. Da er hele den danske grunnskolen åpnet for fullt.

Fra 21. mai blir det lettelser også i den videregående utdanningen.

Sosiale lettelser

Den omstridte regelen om at man må bestille bord minst en halv time på forhånd på barer og restauranter, oppheves. Samtidig sløyfes også regelen om at private fester må slutte før klokken 23.

Grensen for hvor mange som kan være samlet, heves til 25 innendørs og 75 utendørs.

I tillegg åpnes idretts- og kulturlivet for dem som kan fremvise koronapass, et bevis på at du har testet negativt for viruset nylig, er vaksinert eller har hatt viruset.

Mer smitte enn i Norge

Smittetrykket i Danmark er fortsatt noe høyere enn i Norge. Landet registrerte 761 smittetilfeller det siste døgnet.

Den danske intensivkapasiteten var hardt presset i starten av året, men etter dalende tall utover våren er kun 12 prosent av intensivplassene nå i bruk, og 10 prosent av sykehuskapasiteten totalt, viser siste ukesrapport.

I januar var over 50 prosent av sykehuskapasiteten i bruk.

Ifølge de siste tilgjengelige tallene er 11,5 prosent av danskene fullvaksinert, mens 23,4 prosent har fått minst én dose.

Skolebarna var prioritet

Før forhandlingene, som startet mandag kveld, sa flere partiledere at åpningen av barneskolen var en prioritet.

Etter at avtalen ble kjent, er det nettopp skoleåpningen partitoppene trekker fram.

– Det er midt på natten, men avtalen om neste gjenåpning er klar. Barna kommer endelig tilbake på skolen på heltid, sier Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen.

Dødsstøt for festivaler

Et punkt i gjenåpningsavtalen er mindre lystig for dem som hadde håp om en dansk festivalsommer.

Det settes nemlig en grense på maks 2.000 deltakere på utendørs arrangementer og festivaler fram til 1. august, og deretter blir grensen på 5.000.

Det er et dødsstøt for festivalene, skriver danske medier.

